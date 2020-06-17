Эти звезды безумно популярные и невероятно богаты, их успеху завидуют многие. Читайте далее о знаменитостях, которые попали в список самых высокооплачиваемых людей в мире

Несколько дней назад Forbes опубликовал рейтинг из 100 знаменитостей, у которых, как говорится, "денег куры не клюют", передает Politeka.net. Давайте познакомимся лишь с самыми яркими представительницами данного топа.

Известная бизнесвумен и модель Кайли Дженнер в прошлом году получила титул самой молодой миллиардерши, однако лишь недавно стало известно об ее обмане. Несмотря на это красотка попала в рейтинг самых богатых женщин, и с доходом 590 млн долл, заняла первое место.

Старшая сестра Кайли, Ким Кардашьян, не только светская львица, но и успешная бизнесвумен, которая заработала 49,5 млн долл, заняв 48-е место.

На 56 месте оказалась роскошная актриса и певица Дженнифер Лопес со 47,5 млн долл. Известно, что в 2019 году знаменитость продала билеты на свое следующее мировое турне на 55 млн долл, она сотрудничает с известными брендами, такими как: Versace, DSW и Quay.

Экс-ангел Victoria’s Secret Хайди Клум за 2019 год заработала 39,5 млн долл. Звезда считается одной из самых известных моделей в мире, она является судьей на телеконкурсе "America’s Got Talent", а также выпускает собственную линию нижнего белья. Модель заняла 82 место.

Актриса и режиссер Анджелина Джоли оказалась на 99 месте рейтинга с доходом в 35,5 млн долларов. Звезда по-прежнему остается одной из самых востребованных звезд Голливуда и является второй самой оплачиваемой актрисой в мире.

Напомним, что Дженнифер Лопес наплевала на возраст и устроила горячее шоу прямо на сцене: "Это космос".

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