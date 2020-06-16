Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком переможниця проекту Даша Ульянова розповіла про те, яка вона справжня

Після перемоги на шоу і розставання з чоловіком, який "зрадив" Даші під час зйомок, вона вирішила змінити своє життя, зайнятися марафоном, який особисто проведе з прихильницями і почала активно вести свій профіль у соціальній мережі Instagram. Цього разу дівчина розповіла про себе і свого життя, а також про те, яка вона насправді без облуди.

Під новим фото, на якому Даша, як і завжди, робить акцент на своїх пухких губах, вона розповіла, чому їй подобається бути "своїм в дошку".

«Пустотливий характер і спокій, гумор і серйозність, грубість і жіночність ... це все я та я зовсім не хочу змінюватися.

Я не хочу будувати з себе не зрозуміло кого, не хочу підтримувати певний образ, якому не відповідаю і точно не хочу переступати через себе, щоб усім подобатися. Часто читаю, що я одночасно і така вся шикарна дівчина, і «своя в дошку» 😃. Це, дійсно, про мене.

Я однаково круто відчуваю себе і у вечірній сукні, і в спортивному костюмі. І на світських заходах, і на лавці з друзями. Та спілкуючись на серйозні теми, і не зупиняючись від сміху. Жарт: «дівчина повинна бути такою, щоб з нею було комфортно і в дорогих ресторанах, і красти в селищі черешні» 😂 - точно про мене.

А ще я дуже не хочу, щоб про мене говорили: «Ой знаєте, в житті вона абсолютно не така, як в інтернеті», як часто буває. Я рада, що «моїм людям» зі мною комфортно в різних ситуаціях. І вас я теж закликаю бути такими, якими ви є насправді. Не потрібно сліпо слідувати якимось инстаграмным образів і трендам. #вашадаша», - розповіла зірка, отримавши масу коментарів у відповідь.

Раніше Даша, вчора признавшаяся, що закохана, розповіла є на проекті сценарій. Багато телеглядачі не вірять, що учасниці поводяться відверто, часом їх навіть звинувачують в награності, адже дівчата виглядають скуто, наче вперше грають свою непевну роль.

А ось Даша підкреслила, що на проекті сценарію все ж немає. Всі події відбуваються природним чином. Після декількох тижнів дівчата просто звикають до камер і взагалі не звертають на техніку ніякої уваги.

"Це ж реаліті-шоу. Ми ж там не всі актори. Ніякого сценарію немає. Тут і зараз реагуєш. Ось ситуація – ось твоя реакція. Стоп камера і нас розводять з холостяком. Спілкування з ним відбувається виключно в кадрі. Немає такого, що ми спілкуємося поза кадром", – розповіла дівчина в інтерв'ю програмі TrueStory на YouTube-каналі.

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