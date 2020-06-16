Російський режисер Костянтин Богомолов, який торік одружився зі скандальною телеведучою Ксенією Собчак, показав кохану в цікавому вигляді

Чоловік російської телеведучої підірвав Instagram знімком дорогої дружини, передає Politeka.net.

Ксенія Собчак була відображена, можна сказати, в один з найбільш інтимних моментів - з поглядом повним любові.

Певно, камера була в руках відомого режисера, і, можливо, кадр краще залишався б в особистому архіві. Адже, коли хтось на когось так дивиться, як це робить телеведуча, це якоюсь мірою навіть непристойно.

Ксенія позувала у бірюзовому одязі, який підкреслив колір її очей. Зірка розстебнула кілька ґудзиків, блиснувши ланцюжками на шиї.

Волосся телеведучої розвіював вітер. Макіяж був зроблений з акцентом на губи. Ксенія посміхалася, виглядала свіжо і невимушено.

"Обережно, ❤️", - підписав знімок Богомолов.

За день пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів:

"Астарожна Крабчак 🤣🤣🤣", "Красуня...завдяки Вам Костянтин ми побачили зовсім іншу Ксюшу😍ніжну... сором'язливу... закохану... щасливу... саме поруч з Вами вона перетворюється в таку... в таку чарівну раниму квіточку🌼😍 Бережіть один одного!!!!", "Невибаглива ви людина, Костянтин Юрійович", "Ксюша тут виглядає дуже щасливою", "Щастя - це так просто", "Розквітла Ксенія ще більше, ви мені дуже симпатичні, вас слухати одне задоволення👍🏻💐🌺", "Красива", " 👍👍👍Гарна і сонячна!!! Син на Вас схожий дуже!!!👍👍👍", "Самка богомола", "Закоханими очима дивиться))) Гарне фото. Бережіть ваші почуття!!!".

Нагадаємо, що Ксенія Собчак показала страшну поведінку Богомолова: "Біла гарячка".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак кинула Бузовій зухвалий виклик, перевтілення лякає: "Я заспівала!".

Також Politeka писала, що безсоромна Собчак забула про спідню білизну і посвітила багатством в прозорій майці: "Ксенія, це ви?".