Королева Єлизавета II побоюється, що Кейт Міддлтон і принц Вільям можуть повторити помилки слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі

Про це пише Sputnik.by.

За інформацією інсайдерів, монарх стривожена тим, що в королівському палаці може відбутися новий "Мегзит".

Єлизавета II не спускає очей з Кейт Міддлтон і принца Вільяма і сподівається, що герцоги Кембриджські не будуть повторювати помилки Меган Маркл і принца Гаррі, які втекли в США.

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Як розповідає королівський експерт Тому Куїнн, після втечі Сассекских Єлизавета II стала суворіше по відношенню до старшому онукові: монарх не бажає бачити повторення помилок, "які вже здійснювала королевська молодь" - особливо від принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Не виключено, що Єлизавета II стурбована душевним станом принца Вільяма і його дружини Кейт, які взяли на себе всі королівські обов'язки під час пандемії китайського вірусу.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Раніше ми розповідали, як Єлизавета II похвалилася спортивною формою на карантині.

Монарх Сполученого Королівства, незважаючи на обмежувальні заходи через пандемію вірусу, не має наміру відмовлятися від своїх звичок і хобі.

Так, королеву Єлизавету II "застукали" журналісти в момент, коли вона вирішила влаштувати конну прогулянку по саду Віндзорського замку, де вона ізолювалася разом з чоловіком принцом Філіпом.

Королева Єлизавета II захоплюється верховою їздою з дитинства, а першого поні їй подарували на 4-річчя. Більше того, монарх  щороку відвідує Виндзорскую кінну виставку і любить спостерігати за перегонами.

Нагадаємо, що Єлизавета II серйозно збідніла, експерти назвали захмарну суму

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