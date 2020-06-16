Королева Єлизавета II побоюється, що Кейт Міддлтон і принц Вільям можуть повторити помилки слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі

Про це пише Sputnik.by.

За інформацією інсайдерів, монарх стривожена тим, що в королівському палаці може відбутися новий "Мегзит".

Єлизавета II не спускає очей з Кейт Міддлтон і принца Вільяма і сподівається, що герцоги Кембриджські не будуть повторювати помилки Меган Маркл і принца Гаррі, які втекли в США.

Як розповідає королівський експерт Тому Куїнн, після втечі Сассекских Єлизавета II стала суворіше по відношенню до старшому онукові: монарх не бажає бачити повторення помилок, "які вже здійснювала королевська молодь" - особливо від принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Не виключено, що Єлизавета II стурбована душевним станом принца Вільяма і його дружини Кейт, які взяли на себе всі королівські обов'язки під час пандемії китайського вірусу.

Раніше ми розповідали, як Єлизавета II похвалилася спортивною формою на карантині.

Монарх Сполученого Королівства, незважаючи на обмежувальні заходи через пандемію вірусу, не має наміру відмовлятися від своїх звичок і хобі.

Так, королеву Єлизавету II "застукали" журналісти в момент, коли вона вирішила влаштувати конну прогулянку по саду Віндзорського замку, де вона ізолювалася разом з чоловіком принцом Філіпом.

Королева Єлизавета II захоплюється верховою їздою з дитинства, а першого поні їй подарували на 4-річчя. Більше того, монарх щороку відвідує Виндзорскую кінну виставку і любить спостерігати за перегонами.

Нагадаємо, що Єлизавета II серйозно збідніла, експерти назвали захмарну суму

Як повідомляла Politeka, интімний секрет Кейт Міддлтон розкритий, у Єлизавети II про це знають

Також Politeka писала, що Єлизавету II більше не побачать, тривожні новини з Букінгемського палацу