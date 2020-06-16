Українська співачка MARUV показала превью-кадри зі свого нового кліпу і потрапила під хвилю критики

Не секрет, що всі кліпи зірки вельми ексцентричні і незвичайні. У своїх роботах дівчина намагається використовувати похмурі тони, костюми для дорослих, зовсім не прикривають її тіло і тіла танцівниць, повідомляє Politeka.

Проте, на цей раз короткий ролик - превью її нового кліпу - було сприйнято фанатами зовсім не так, як хотіла Анна Корсун,

Справа в тому, що ці кадри, представлені в Instagram на її сторінці розлютили шанувальників своєю схожістю з попередньому, одним з найпопулярніших кліпів Корсун.

«17.06 – Maruv & Boosin "I Want You" video🍸2, - написала Анна під новим постом, зазначивши дату прем'єри.

Ось що відповіли фанати:

«А крім I want дієслова у вас є що-небудь інше ? 😂», «Вогонь всіх вогнів! 🔥❤️🔥», «Я так чекаю кліп ❤️❤️❤️», «Трешак триває», «І облом 😀👍», «Знову якесь нове го*але», «Марув б співпрацювати з якимись чудовими режисерами :( Все одне і те ж. Жорсткий світло в лоб і нудна нарізка. Де експерименти з кольором, ракусом, сюжетом? Чому все так просто?

перший кліп - був найцікавіший. Зараз нічого цепляющег»про», «щось зависла Марув, далі немає зрушень. І передплатників на 10 тис менше стало. Стало нецікаво 😕», «Намистин молодець, старається, але він тебе вже не тягне...далі йде одноманітність, це небезпечно. він допоміг тобі стартонути і на цьому його місія вичерпана. Тобі пора переходити на інший рівень. Знаходь інші можливості, інше співробітництво. І тоді це буде движ вперед 👍 УДАЧІ!».

Також артистка показала, як позувала в незвичайному малиновому костюмі для дорослих з безліччю ремінців, різних смужок тканини, що підкреслюють фігуру, і металевими кільцями по боках.

На знімках MARUV позує на старому балконі, вимощеному плиткою. Співачка одягла червоний облягаючий комбінезон, прикрашений «збруєю». Вона доповнила свій образ капелюшком з вушками - справжній зухвалий костюм.

«New look for summer concerts 😍 Style by @yana_chaplygina @oblepikha_shop», - н:аписала Марув під новим постом, розповівши про новому образі, який покаже на концерті наживо.

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ кращих поз для фотосесії

Також Politeka повідомляла, гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни