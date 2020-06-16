Украинская певица MARUV показала превью-кадры со своего нового клипа и попала под волну критики

Не секрет, что все клипы звезды весьма эксцентричные и необычные. В своих работах девушка старается использовать мрачные тона, костюмы для взрослых, совсем не прикрывающие её тело и тела танцовщиц, сообщает Politeka.

Однако, в этот раз короткий ролик - превью ее нового клипа - было воспринято фанатами совсем не так, как хотела Анна Корсун,

Дело в том, что данные кадры, представленные в Инстаграм на её странице разозлили поклонников своей схожестью с предыдущем, одним из самых популярных клипов Корсун.

«17.06 – Maruv & Boosin "I Want You" video🍸2, - написала Анна под новым постом, отметив дату премьеры.

Вот что ответили фанаты:

«А кроме I want глагола у вас есть что нибудь другое ? 😂», «Огонь всех огней! 🔥❤️🔥», «Я так жду клип ❤️❤️❤️», «Трэшак продолжается», «И облом 😀👍», «Опять какое-то новое го*но», «Марув бы посотрудничать с какими-то классными режиссёрами :( Все одно и то же. Жесткий свет в лоб и скучная нарезка. Где эксперименты с цветом, ракусом, сюжетом? Почему все так просто?

Самый первый клип - был самый интересный. Сейчас ничего цепляющег»о», «Что-то зависла Марув, дальше нет сдвигов. И подписчиков на 10 тыс меньше стало. Неинтересно стало 😕», «Бусин молодец, старается, но он тебя уже не тянет...далее идет однообразие, это опасно. он помог тебе стартонуть и на этом его миссия исчерпана. Тебе пора переходить на другой уровень. Находи другие возможности, другое сотрудничество. И тогда это будет движ вперед 👍 УДАЧИ!».

Также артистка показала, как позировала в необычном малиновом костюме для взрослых с множеством ремешков, разных полосочек ткани, подчеркивающих фигуру, и металлическими кольцами по бокам.

На снимках MARUV позирует на старом балконе, вымощенном плиткой. Певица надела красный облегающий комбинезон, украшенный «сбруей». Свой образ она дополнила шляпкой с ушками - настоящий дерзкий костюм.

«New look for summer concerts 😍 Style by @yana_chaplygina @oblepikha_shop», - н:аписала Марув под новым постом, рассказав о новом образе, который покажет на концерте вживую.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья