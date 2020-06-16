Стало відомо, чому українці отримують різні пенсії, хоча працювали на одному підприємстві

Про це пише Пенсійний кур'єр.

Українці все частіше займаються питанням, чому їхні знайомі отримують більший розмір виплат, хоча вони мають однакову кількість стажу і працювали на тому ж підприємстві.

Згідно з українським законодавством, розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп × Кс

П - розмір пенсії, грн;

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, яка була визначена відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, грн;

Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 зазначеного Закону.

"Відповідно до статті 40 Закону заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу, починаючи з 01.07.2000 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд за 30.06.2000 незалежно від перерв", - підкреслили фахівці, які вирішили пояснити пенсіонерам нюанси законодавства.

За умови, якщо страховий стаж особи після 01.07.2000 становить менше 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку, для обчислення розміру пенсійного допомоги необхідно враховувати зарплату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд за 30.06.2000 незалежно від перерв на підставі довідки підприємства або архівної установи.

У Пенсійному кур'єрі також додали, що якщо в українця страховий стаж становить менший період, ніж зазначено вище, то при розрахунку розміру виплати буде враховуватися заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Варто додати, що Пенсійний фонд продовжує фінансування пенсій у червні. На виплати вчора, 15 червня, було направлено ще 2,2 млрд гривень.

В цілому, з 1 червня 2020 року ПФУ забезпечив фінансування виплат на загальну суму 23,2 млрд гривень.

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