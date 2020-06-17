Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, підкорила неймовірною красою в легкому платті

Ні для кого не секрет, що красуня часто рекламує на собі одяг, на цей раз модель з'явилася в літньому вбранні, пише Politeka.net.

Омович позувала на зеленому газоні, похвалившись стрункими ніжками в міні. Красуня була в білій сукні з глибоким декольте, завдяки якому відкривалися види на великі груди. Тонкі бретельки лише додали пікантності образу.

Легкий наряд розвивався на вітрі, а з-під короткої спіднички ледь не показувалося найінтимніше.

Також важко не помітити дуже тонку і красиву талію Олени, якій позаздрить будь-яка дівчина.

Чокер на шиї завершив образ.

За дві години пост зібрав 1,5 тисячі лайків та багато коментарів.

"красива Дівчина", "З чого Ви взяли,що вона красива, вся роблена, перероблена, схожа на ляльку, нічого від природної жіночої краси, накачані губи і груди потворно так виглядають, давно хочу написати, ні краплі життя в обличчі, неприємно дивитися, дівчата, ну що ж ви так спотворюєте!!!", "Яка лялечка 😍", "Які губи, кошмар. Невже ви самі не бачите, як це негарно", "Яке ніжне, Повітряне плаття! 👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович одягла яскраво-рожевий купальник. Маленьке бікіні натягнулося на пишних грудях зірки. Тонкі лямки тяглися до потилиці і ледь утримували таку красу.

Пишні груди, струнка талія, пружний прес, красиві стегна і довгі ноги - все в цьому тілі ідеально.

Поряд з моделлю позувала не менш приваблива подруга.

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