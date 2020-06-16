71-річна російська співачка Алла Пугачова ошелешила "пластмасовим" обличчям, підійшовши до камери максимально близько

Як передає Politeka.net, кадр опублікували на одній з фан-сторінок зірки в Instagram. Пугачова у світлому капелюшку і в наряді з оголеними плечима посміхається в камеру, показуючи білі рівні зуби. При цьому на обличчі Примадонни важко знайти хоча б одну зморшку.

Власне, цей факт і викликав гарячі обговорення в коментарях. Більшість шанувальників співачки виявилися розчаровані, і просять Аллу Борисівну поважати їх і не ганьбитися.

"Ой, просто жах. З такою мумії не посміхнешся! Стоматолог хороший! Більше не показуйтесь, а то я налякалася, не дарма Пугалкіна😮"

"Чогось взагалі😮 не впізнати😂"

"ой хто це?"

"Вибачте, це Пугачова?"

"Перебір!"

"Не впізнати, помолодшала років так на 50"

"Страшно дивитися!"

"Як не намагайся), а молодість не повернути.🤔🤔🤔 Від Алли не залишилося нічого... шкода..."

"Покажіть справжню живу зі зморшками потвору але живу нашу Аааааала не ганьби себе ми твої кумири цього не варті"

Раніше ми повідомляли, Пугачова поділилася кадрами "найгіршої і найважчої ночі" в її житті. Над Примадонною, що сидить, "чаклують" стилісти - у спецодягу та захисних масках. Сама виконавиця знімала все на телефон.

"Щоб не забути цей час пандемії, коли ще таке... Дожили. Нехай це буде найгірша і найважча ніч у моєму житті. Щоб гірше не було... Таке не забувається", - поділилася артистка.

Нагадаємо, Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережа кричати: "Макс, вибери мене!".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна підкорила красою в ніжному сукню на шезлонгу.

Також Politeka писала, що Пугачова схудла задерла ніжку в купальнику і звела з розуму не тільки Галкіна: "Молоді, заздріть!".