Відома модель Кассандра Сьєнега, зірка Playboy, показала гарячий образ, засвітивши зайве

Красуня в цей раз позувала в легкому платті, яке нічого не прикрив в області п'ятої точки. Також в наряді було величезне декольте і створюється відчуття, що Кассандра не встежила, тому неслухняна "вишенька" випала. Образ зірка доповнила розпущеним волоссям, позуючи на пляжі на тлі моря. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Гарно і чудово", "Яка краса", "Подвійне вау", "Ангел".

Раніше ми повідомляли, що відома мексиканська модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) вбралася в спортивний костюм.

Кассандра натягнула тугу тканину на пишні принади, які, здавалося, при одному незручному русі вистрибнуть з топа. На спині дві чорні товсті бретельки вп'ялися в шкіру моделі.

Повідомлялося, що відома мексиканська модель Кассандра Сьєнега похвалилася шикарним тілом в бікіні.

Зірка одягла і легку накидку зі зміїним принтом і червоним акцентом на рукавах.

На одному з фото модель спустила накидку і повернулась боком до фотографа. Таким чином зірка "Playboy" показала свою соковиту п'яту точку.

Примітно, що волосся Сьєнега закинула набік, а її обличчя прикрашала лише неяскрава помада і пишні вії.

Нагадаємо, зірка Playboy Кассандра Сьенега подратувала апетитним бюстом і не тільки

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