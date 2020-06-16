Українці можуть залишитися без пільг після скандальної ініціативи Мінсоцполітики

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, уряд хоче передати на місця повноваження щодо надання українцям деяких пільг.

Але через нововведення можуть залишитися без пільг люди з інвалідністю, оскільки місцева влада не завжди знаходить гроші на компенсацію проїзду.

За словами експерта Олександра Охріменка, логіка в такій ініціативі є.

"Грошей у бюджетах зараз немає. І в цьому році вже навряд чи будуть. На сьогоднішній момент є дуже багато пільг, які встановлені, але не виконуються, тобто гроші за них не перераховуються, тому що їх просто в бюджетах немає. Звичайно, починаються конфлікти. Перевізники лаються. Від такої ситуації потрібно йти. Дійсно [треба] передавати питання на місцевий рівень, щоб питання вирішувалося, виходячи з реальної ситуації", – пояснив нюанси аналітик.

Інший експерт Борис Кушнірук попередив, що в законопроекті, який був розроблений Мінсоцполітики, закладений "фундаментально неправильний підхід".

"Соціальні пільги надає держава, а не органи місцевого самоврядування. Саме держава визначає, які категорії людей є пільговиками, а отже, держава має фінансувати їх", – озвучив аналітик свою експертну думку.

Раніше ми вже розповідали, що в Україні можуть скасувати популярні пільги. Мінсоцполітики запропонувало перенести повноваження щодо надання пільг соціально незахищеним категоріям на місця, але пільговики можуть залишитися ні з чим через можливості місцевих бюджетів.

У законопроекті сказано, що українцям можуть доплачувати на місцях деякі суми, проте проїзд у громадському транспорті вони повинні будуть сплачувати на загальних підставах.

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