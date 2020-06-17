Відома модель Ана Чері показала яскравий образ і розповіла про підтримку тонусу

На фото Чері позувала в помаранчевих шортиках і чорному топі. Красуня сіла на стіл, демонструючи свої підтягнуті форми. Образ Ана доповнила скромною підвіскою і розпущеним волоссям, а сама усміхалася на камеру. Фото вийшло досить світлим і сонячним, так як було зроблено на тлі просторих вікон, які наповнили кімнату світлом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Красуня розповіла, що у неї є окремий канал, де вона розповідає про тренуваннях. Фанати поставили понад 160 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ви виглядаєте чудово з такою зачіскою", "Прекрасна", "Боже, це прекрасна жінка", "Круто", "Ви красивіше, ніж ви думаєте", "Чудово", "Одержима цими шортами".

Раніше ми повідомляли, що популярна фітнес-модель Ана Чері вирішила присоромити фанатів, показавши на відпочинку бездоганне тіло в крихітному купальнику.

Так, модель позує лежачи на шезлонгу в крихітному купальнику, який практично не видно При цьому обличчя модель вирішила прикрити за допомогу елегантною кепки.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала, як тримає свою чудову форму.

На одному з останніх відео зірка з'явилася в своїх фірмових топі і легінси. Комплект підкреслив ідеальні форми моделі. А пікантності додала блискавка на топіку.

Нагадаємо, томна Ана Чері в напівпрозорому боді розсунула ноги на ліжку

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