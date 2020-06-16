Бразильська супермодель і колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо блиснула бездоганним тілом під час відпочинку на пляжі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Щасливого понеділка», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на знімку Амбросіо позує в купальнику і яскравому рожевому вбранні, який вирішила розкрити, демонструючи ідеальні вигини. Очі моделі при цьому закривають красиві окуляри, а на задньому плані видніється море. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«неймовірна і дивовижна», «шикарна зірочка! Мрія всіх», «красотулька», «ти виглядаєш явно не як мама двох дітей», «боже, і ти мама! Як тобі це вдається?», «вау, яка леді», «обожнюю тебе», «Версаче на тобі виглядає просто космічно», - пишуть вони.

До цього ми писали, що 39-річна бразильська супермодель, колишня ангел Victoria’s Secret, Алессандра Амбросіо запаморочила голову своїми неосяжними "горбами" на свіжому знімку.

Красуня похвалилася привабливими формами в мега відвертій маєчці, виклавши фото в "сторіз" в Instagram.

Амбросіо злегка подалася вперед, склавши руки таким чином, що і без того пишні форми "заграли" ще більш ефектно. Шию красуні прикрасили ніжні ланцюжки з кулонами.

Трохи розхристана і в сонцезахисних окулярах, Алессандра подивилася в камеру з серйозним виразом обличчя.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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