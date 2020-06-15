Кохана відомого українського телеведучого Володимира Остапчука поділилася їх спільним фото і розповіла, що для неї означає любов
Новим постом Христина Гірник поділилася на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
У ньому Христина розповіла про те, що вважає любов вибором, який людина робить кожен день.
«Але цей вибір тільки мій і тільки мені з ним йти! Тому немає сенсу слухати підказки друзів, поради «порадників», і навіть родичів! Я доросла дівчинка і можу сама зробити свій вибір. Я точно знаю, як я хочу і вже точно знаю, як я не хочу!», - написала вона.
Крім того, Гірник поділилася спільним фото, на якому вона притискається до Остапчука, а той цілує її в щоку.
Циклони з новою силою обрушаться на Україну, попередження синоптиків: "гроза принесе..."
Українцям відмовляють у поверненні особистих коштів, термінова заява Приватбанку: "Важливі лише..."
Різкий стрибок долара, посилення карантину і надбавки до пенсій — головне за ніч
"Дворазове підвищення": українцям роздадуть нові гроші, хто і на скільки "розбагатіє" з 1 липня
Ведучий відзначився і в коментарях до посту.
«Люблю», - коротко написав він.
Під постом з'явилися й інші коментарі.
«А ще, закон причини говорить про взаємозв'язок благих і неблагих вчинків і їх результатів. Шкода, що ви стали співучасницею творіння «добре зло», «Гарне фото», «Які гарні», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Остапчук зняв свою обраницю Христину Гірник на кухні, одягнену в легкий шелковы халатик рожевого кольору. На викладених кадрах дівчина готує біля плити, тихенько наспівує, танцює, не підозрюючи про стеження, і все це одночасно. Телеведучий натякнув, що його кохана гідна виступати з таким номером у шоу "Голос країни".
Нагадаємо, закоханий Остапчук показав таланти спекотної коханки в короткому халаті: "і все це одночасно".
Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука в легкому платті без білизни показала, як потрібно любити життя.
Також Politeka писала, що голодний Остапчук ошелешив новим домашнім відео, на цей раз без коханки.