Кохана відомого українського телеведучого Володимира Остапчука поділилася їх спільним фото і розповіла, що для неї означає любов

Новим постом Христина Гірник поділилася на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

У ньому Христина розповіла про те, що вважає любов вибором, який людина робить кожен день.

«Але цей вибір тільки мій і тільки мені з ним йти! Тому немає сенсу слухати підказки друзів, поради «порадників», і навіть родичів! Я доросла дівчинка і можу сама зробити свій вибір. Я точно знаю, як я хочу і вже точно знаю, як я не хочу!», - написала вона.

Крім того, Гірник поділилася спільним фото, на якому вона притискається до Остапчука, а той цілує її в щоку.

Ведучий відзначився і в коментарях до посту.

«Люблю», - коротко написав він.

Під постом з'явилися й інші коментарі.

«А ще, закон причини говорить про взаємозв'язок благих і неблагих вчинків і їх результатів. Шкода, що ви стали співучасницею творіння «добре зло», «Гарне фото», «Які гарні», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Остапчук зняв свою обраницю Христину Гірник на кухні, одягнену в легкий шелковы халатик рожевого кольору. На викладених кадрах дівчина готує біля плити, тихенько наспівує, танцює, не підозрюючи про стеження, і все це одночасно. Телеведучий натякнув, що його кохана гідна виступати з таким номером у шоу "Голос країни".

Нагадаємо, закоханий Остапчук показав таланти спекотної коханки в короткому халаті: "і все це одночасно".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука в легкому платті без білизни показала, як потрібно любити життя.

Також Politeka писала, що голодний Остапчук ошелешив новим домашнім відео, на цей раз без коханки.