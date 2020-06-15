Українців попередили про можливе зменшення розмірів пенсії через введення другого рівня пенсійної системи

На таку можливість вказує досвід тих країн, в яких вже вводилася така система, розповів в розслідуванні «24 каналу» національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Сергій Савчук.

Досвід 30 країн світу, які вже ввели другий рівень пенсійної системи показує, що коефіцієнт заміщення – тобто відсоток, який становить пенсія по відношенню до попереднього заробітку, не збільшується. А в деяких країнах він навіть падає. Так, в Угорщині він знизився на 12,5% для людей зі страховим стажем 20 років і на 18% - зі стажем 30 років. У Польщі коефіцієнт також впав більш, ніж на 20%.

Савчук підкреслив, що подібна ситуація спостерігалася у всіх країнах, які зважилися проводити приватизацію пенсій.

«Тобто ми не маємо доказів того, що запровадження другого рівня може поліпшити ситуацію з розміром пенсій», - підкреслив експерт.

Зазначається, що запровадження пенсійного забезпечення другого рівня в Україні буде помилкою без збалансування солідарної пенсійної системи.

Зазначимо, що під другим рівнем пенсійної системи мається на увазі накопичувальна пенсія. Вона передбачає щомісячні відрахування від 2% до 7% від зарплати в обраний платником сертифікований недержавний пенсійний або накопичувального фонду. Там гроші накопичуються та інвестуються з розрахунком на те, щоб згодом збільшити розмір пенсії.

Нагадаємо, зарплати будуть рахувати по-новому, українців попередили.

Як повідомляла Politeka, прожитковий мінімум перерахують, у Мінсоцполітики назвали суми.

Також Politeka писала, що грошей на всіх немає, українців попередили про масове скасування пільг: хто потрапить під удар і за що доведеться платити.