Українців попередили про можливе зменшення розмірів пенсії через введення другого рівня пенсійної системи
На таку можливість вказує досвід тих країн, в яких вже вводилася така система, розповів в розслідуванні «24 каналу» національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Сергій Савчук.
Досвід 30 країн світу, які вже ввели другий рівень пенсійної системи показує, що коефіцієнт заміщення – тобто відсоток, який становить пенсія по відношенню до попереднього заробітку, не збільшується. А в деяких країнах він навіть падає. Так, в Угорщині він знизився на 12,5% для людей зі страховим стажем 20 років і на 18% - зі стажем 30 років. У Польщі коефіцієнт також впав більш, ніж на 20%.
Савчук підкреслив, що подібна ситуація спостерігалася у всіх країнах, які зважилися проводити приватизацію пенсій.
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«Тобто ми не маємо доказів того, що запровадження другого рівня може поліпшити ситуацію з розміром пенсій», - підкреслив експерт.
Зазначається, що запровадження пенсійного забезпечення другого рівня в Україні буде помилкою без збалансування солідарної пенсійної системи.
Зазначимо, що під другим рівнем пенсійної системи мається на увазі накопичувальна пенсія. Вона передбачає щомісячні відрахування від 2% до 7% від зарплати в обраний платником сертифікований недержавний пенсійний або накопичувального фонду. Там гроші накопичуються та інвестуються з розрахунком на те, щоб згодом збільшити розмір пенсії.
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