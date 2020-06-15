Модель Олена Омович, яку прославилася як українська Кім Кардаш'ян, похвалилася фігурою в латексному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на першому знімку Омович позує в босоніжках з каблуком, крихітних латексних шортах і панчохах. Доповнювали образ зірки елегантна футболка з Міккі Маусом і чорні окуляри. На кадрах модель також розмістила стікер «бомбочка».
А на іншому знімку Омович позує все в тому ж вбранні, але вже сидячи на пуфику. Завдяки цьому в кадр потрапили її ідеальні довгі ноги.
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Самі шанувальники Омович не змогли відреагувати не чудові форми кумира – зірка вирішила викласти кадри в Сторіс, а не у себе на стрічці.
Як повідомлялося раніше, відома модель Олена Омович, яку прозвали українською Кардаш'ян, показала себе після операції.
На кадрах Омович сидить в машині і позує в футболці і толстовці. Можна помітити на Олені післяопераційний пластир, який був на носі. Модель розповіла про укол, який їй зробили в ніс після операції, який, за її словами, досить небезпечний.
Фанати не змогли залишити коментарі або поставити лайки ролику, так як Омович опублікувала його в сторіс Инстаграма.
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