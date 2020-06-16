Курс валют в Україні 16 червня розірветься навпіл через гривню, яка змусить долар і євро розійтися в різні боки

Про це повідомляє Politeka.

Так, долар вирішив подорожчати відразу на одинадцять копійок. До середини минулого дня, стверджують в НБУ, долар піднявся ще вище, проте гривні вдалося відбити частину позицій. А от євро навпаки, втратить половину копійки.

В Національному банку курс валют на 16 червня встановили на наступному рівні

100 доларів – 2684,4 гривні (+11,37)

100 євро – 3020,62 грн (-0,57).

У той же час за десяток російських рублів сьогодні потрібно буде викласти 3,841 гривню.

До цього ми писали, що аналітики розповіли, чого чекати українцям від курсу валют на найближчому тижні.

Долар може вирости на цьому тижні, проте інші експерти стверджують, що ситуація буде розгортатися інакше.

Так, аналітик Вадим Иосуб прогнозує невелике зміцнення гривні.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Курс долара на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн", – вважає експерт.

Нагадаємо, що гривня вдарить по курсів долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних.

Також Politeka писала, що Нацбанк кардинально змінив курс валют, долар і євро розігнало в різні сторони: що відбувається.

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