По цих знаменитостях і не скажеш, що у них по кілька дітей

Ходить думка, що материнство не лише може поставити на постійну паузу кар'єру, але і неминуче псує фігуру

Деякі зірки розбили дані стереотипи в пух і прах, адже вони продовжують успішно будувати кар'єру і залишаються люблячими матерями, передає Politeka.net.

При цьому по фігурах цих красунь не скажеш, що вони взагалі коли-небудь народжували. Читайте далі про неймовірно привабливих багатодітних зірок.

Колишня солістка групи "ВІА Гра", співачка Анна Сєдокова стала матір'ю трьох дітей від різних чоловіків. Найстаршій дочці вже 15 років.

Зірка залишилася при своїй розкішній фігурі та має все ту ж сексуальність, як і багато років тому.

Колишня колега Седокової, Надія Мейхер, виховує з чоловіком трьох дітей. Старшому синові вже 18 років. Зірка виглядає чудово, і з цим важко посперечатися.

Телеведуча Ольга Фреймут першу доньку народила 14 років тому, а пізніше ще двох діток. Зірка швидко прийшла в норму і залишається стрункою і привабливою жінкою.

Олена Кравець з "Кварталу 95" стала мамою двійнят у 2016 році, при цьому красуня вже була матір'ю 13-річної доньки. Вагітність і пологи ніяк не вплинули на фігуру артистки, вона залишається однією з найкрасивіших жінок в Україні.

Відома українська ведуча Сніжана Єгорова стала матір'ю п'ятьох дітей – дві старші доньки від першого шлюбу вже зовсім дорослі - першій 27, а другій - 23 роки. Ще троє дітей з'явилися в шлюбі з актором Антіном Мухарським.

Єгорова залишається яскравою і стрункою жінкою, якій можна позаздрити.

Нагадаємо, Седокова блиснула пишними принадами в сукні з величезним декольте

А ще Politeka писала, що Седокова в коротенькому топі обурилася на жорстку критику

Також Politeka повідомляла, що спекотна Седокова у вбранні з декольте блиснула неосяжною радістю