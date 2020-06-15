Екс-солістка групи "ВІА Гра", співачка і актриса Надія Мейхер-Грановська поділилася яскравим селфі

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото з відпочинку, передає Politeka.net. Співачка зробила селфі на фоні зелені. Вона зажмурила очі від задоволення і дивилася в кадр. На Мейхер була маєчка з глибоким декольте. Пишні груди артистки буквально випригували назовні.

«Моя поезія», - підписала фото Мейхер.

За годину її фото зібрало майже 4 тисячі лайків. В коментарях їй залишили багато приємних слів.

«Надюша незрівнянна», «Гарна», «Ви завжди гарно виглядаєте», «Надюшка кохана моя», «Бажана моя! Коли я вже тебе побачу?», «Надійка, ви як завжди прекрасні!) Так тримати! З повагою і з симпатією до вас! Друг!», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер похвалилася шанувальникам новим екстравагантним вбранням. Співачка була одягнена в оксамитову спідницю з бахромою внизу і довгим розрізом. Наверх Мейхер наділа незвичайну білу блузу, під яку не стала надягати нижню білизну.

Крім цього, нещодавно Мейхер поділилася фото, на якому постала в чорній сукні з глибоким декольте. Красуня оголила ніжку, що додало фото особливої пікантності.

Нагадаємо, що пишногруда Мейхер пішла по стопах Волочкової і розтягнулася на камеру: «Балет для дорослих».

Як повідомляла Politeka, розкішна Надя Мейхер з розсунутими ногами показала своє щастя: "Хороша до неможливості".

Також Politeka писала, що шикарна Мейхер блиснула на камеру головним достоїнством: "З роками тільки краще".