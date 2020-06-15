Новая любовь бывшего мужа Славы Каминской из «НеАнгелов» Эдгара Каминского показала, как проводит время с любимым

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала несколько сториз, передает Politeka.net. На первом видео красотка уселась на руки к Эдгару. Она была одета в купальник, который подчеркнул ее пышную грудь. Девушка так сильно прижалась к Эдгару, что ее «близняшки» чуть не выпрыгнули из купальника.

Кроме этого, Богатая показала, как Эдгар играет с маленьким мальчиком. Вероятно, сыном подруги, которая отдыхала вместе с ними. Видно, что Эдгар с удовольствием проводит время с ребенком.

Ранее мы писали, что Ольга Богатая показала, как занимается спортом на балконе. Девушка была в одном нижнем белье. Под музыку она прошлась по балкону соблазнительной походкой, засветив свою упругую пятую точку. После этого красотка встала на мостик.

Стоит отметить, что в последнее время Богатая все чаще говорит о Каминском и выкладывает фото с ним. Возможно, она делает это на зло Славе, которая в недавнем интервью заявила, что Эдгар не самый подходящий мужчина. Она заявила, что даже сочувствует Ольге, что она выбрала себе такого спутника.

Напомним, что любовница Каминского показалась в белье и выдала пикантные детали отношений: "Прямо на вечеринке...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каминская наконец-то показала нового любовника: "Так похож на Эдгара...".

Также Politeka писала, что Эдгар Каминский забрал двоих детей у жены на отдых: "Тебе это не забудут".