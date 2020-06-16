Такими зірок ще не бачили

Всі знаменитості одного разу були школярами, гризли граніт науки і мріяли про зіркове майбутнє

Politeka.net згадала, як виглядали відомі зірки на своїх випускних у школі, а також у шкільних альбомах.

Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва в школі не була красунею. Більш того, вона була «гидким каченям» і змушена була працювати, щоб забезпечувати сім'ю. Можливо, саме складне життя допомогло Вірі домогтися того, що вона зараз має.

Ані Лорак в шкільні роки мало чим відрізнялася від того, як співачка виглядає сьогодні.

Співачка Лоліта Мілявська закінчила школу у Львові. Дивно, що дорослішання на Західній Україні ніяк не відбилося на її поглядах.

Російський співак Сергій Лазарєв, судячи з фото, був таким же усміхненим ще зі шкільної лави.

А ось Діму Білана на шкільному фото можна впізнати з трудом.

Телеведуча Регіна Тодоренко прийшла на випускний у доволі екстравагантному вбранні.

Костюм, який запам'ятовується, на випускний надів український співак Віталій Козловський. Зачіска у артиста теж була незвичайною.

Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте закінчила московську школу. На своєму випускному вона була одягнена в біле мереживне плаття.

Актриса Христина Асмус практично не змінилася з часів шкільного випускного.

Нагадаємо, що фігуриста Ані Лорак показала, як розквітла з новим коханим: топ жарких фото красуні.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак у натовпі роздягнених чоловіків приголомшила відвертим шоу, повне відео.

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