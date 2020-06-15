Клієнт не може домогтися повернення власних коштів з рахунків у державному ПриватБанку

Відповідний негативний відгук з'явився на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнта, ПриватБанк відмовив йому у співпраці ще у березні, але у державній установі залишилися рахунки з коштами.

"Але разом із цим на моєму рахунку залишились кошти, які мені не віддають із березня місяця, через що під час карантину я залишився без грошей. Я неоднаразово звертався з цього приводу на службу 3700, але оператори як мантру читають «Ваше обслуговування призупинено» та «звертайтесь до відділення». Я звернувся до Центрального відділення м.Херсона, але там відмовились віддіти мої кошти та сказали звертаися на 3700. Дойшло до абсурду, 3700 каже звертайтесь до відділення, у відділені кажуть звонить 3700", - зазначив він у своєму негативному відгуку.

Клієнт також задається питанням, чому ПриватБанк не повертає йому кошти з рахнуків, якщо він вже не є клієнтом державного банку.

"Якщо на думку банка я вже не є клієнтом, чому вже майже 3 місяця банк незаконно утримує мої кошти та відмовляється їх віддавати? P.S. при виборі відділення у вас застаріла інформація, центральне відділення переїхало вже давно з Ушакова,43 на Потьомкінську, 20", - резюмував він.

Українці у коментарях порадили клієнтові одразу звертатися до правоохоронних органів.

"Добрий день! Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Про результати Вас одразу повідомлять. З повагою, ПриватБанк", - відреагував на скаргу представник державного банку.

Нагадаємо, масовий арешт рахунків Приватбанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк підловили на підлості з кредитами, з'явилося пояснення.

Також Politeka писала, що рахунки українців заганяють в мінус, ПриватБанк зробив важливу заяву.