Кейт спершу не звертала увагу на принца

Принцу Вільяму довелося пройти через випробування, перш ніж завоювати серце Кейт Міддлтон

Про це пише видання Hello.

Виявилося, принц Вільям серйозно зганьбився перед придивилася студенткою.

Кейт Міддлтон довгий час розбурхувала уяву спадкоємця королівського престолу, і нарешті Вільям зважився познайомитися з молодою студенткою. Принц впевнено попрямував у напрямку дівчата, але несподівано спіткнувся і розпластався прямо у неї в ногах.

Забавну історію озвучив Тому Куїнн, автор декількох книг про королівському сімействі. За його словами, подібне приниження принцу Вільяму було важко пережити.

"Що за жахливий початок! Ви подумаєте, що я повний невдаха!", - такими були перші слова герцога.

Але принцу Вільяму пощастило, адже після інциденту Кейт Міддлтон просто розсміялася, і між майбутніми герцогами Кембриджськими зав'язалася тепла дружба.

До речі, Кейт Міддлтон підкорила серце спадкоємець королівського престолу своєю байдужістю – багато студентки мріяли закрутити роман з принцом, а дівчина, навпаки, не виявляла ніякого інтересу до члена королівської сім'ї.

Раніше ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон наплювала на правила королівської сім'ї.

Справа в тому, що герцогиня Кембриджська намагається мінімізувати присутність нянь в життя її дітей, і тому сама охоче виконує материнські обов'язки. Наприклад, вона самостійно забирає своїх дітей зі школи, що не вітається в Букінгемському палаці.

Більше того, Кейт Міддлтон відкрито публікує інформацію про своїх дітей в соціальних мережах.

Також герцогиня любить самостійно робити портрети своїх спадкоємців, порушуючи ще одне з правил палацу.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.