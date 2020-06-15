Колишня герцогиня Меган Маркл нарешті возз'єдналася зі своєю матір'ю

Про це пише британське видання The Mirror.



38-річної Меган Маркл вдалося перевезти у новий особняк свою маму.

Незважаючи на те, що колишні Герцоги Сассекські ще в березні відмовилися від королівських обов'язків і втекли до США, через пандемію китайського вірусу вони довго не могли зустрітися.

За словами інсайдера, колишня герцогиня давно хотіла возз'єднатися з мамою Дорією. З такомим сусідством не проти і принц Гаррі, який підтримує теплі стосунки зі своєю тещею.

До того ж Меган потрібна допомога з маленьким спадкоємцем Арчі, а няні з колишньою зіркою Голлівуду не вживаються. Герцогиня може довірити сина тільки своій матері, так що Дорія в якійсь мірі стала нянькою для свого онука.

Раніше ми розповідали про те, що була розкрита таємниця втечі Меган Маркл і принца Гаррі. З'ясувалося, що колишні герцоги Сассекські обговорювали відмову від королівських привілеїв ще до весілля.

"Це рішення не було поспішним. Насіння "Мегзита" були кинуті ще до весілля. По правді кажучи, Гаррі довгий час був глибоко нещасний. Вони з Меган відкрито обговорювали можливість піти своїм шляхом", - стверджує обізнане джерело.

Журналісти також спростовують чутки про те, що саме Меган Маркл була ініціатором переїзду в Сполучені Штати

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

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