Модель Демі Роуз, яку називають британською Кім Кардашьян, справила незабутні враження

Зірка нерідко публікує гарячі знімки у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. На цей раз модель вирішила порадувати шанувальників жаркими фото в сторіз.

Певно, знімки були архівними, адже на них Демі постала з темним волоссям, а зараз у неї світле. Кучеряві локони трохи прикрили обличчя красуні.

Роуз дивилася в камеру, приспустивши сукню. Модель ледь не засвітила великі груди, але вчасно зуміла прикрити їх рукою.

Завершували образ Демі різні прикраси.

До речі, тіло зірки блищало, наче було вологим. Модель дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

Фотографії вийшли спекотними і соковитими. Оскільки кадри були оприлюднені в сторіз, ніхто не зміг відкрито висловити думку про побачене. Можливо зірці написали масу компліментів в особисті повідомлення, адже вона це заслужила, адже вона справжня вогняна богиня.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в елегантній сукні, демонструючи значні форми без білизни.

Модель елегантно крутить головою з боку в бік у відео сторіз, при цьому вона показувала розкішні вії і ідеальний макіяж.

Раніше ми писали, що Демі Роуз постала в чорній сукні з величезним декольте, але без білизни, як можна відразу помітити за відсутності лямок.

Зірка близько себе знімала на камеру, показуючи пишні груди без збентеження. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним.

Нагадаємо також, що Демі Роуз позувала у відвертому міні, яке максимально оголює її значні форми у міні-сукні з глибоким декольте.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".