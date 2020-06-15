Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, похвалилася ідеальною фігурою в домашній фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Прикольно вийшло? Зараз замовила ще одні й хочу їх порвати по іншому», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Омович позує в чорній білизні і джинсах, які самостійно порвала. Як можна помітити, значні форми зірки ледь не вистрибнули з білизни, проте її прихильники нічого не змогли сказати, адже кадри модель викинула в Сторіс.

«А були такі нудні джинси», - підкреслюється в повідомленні.

До цього ми писали, що відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала свою красу без збентеження.

На фото Омович позує в сукні синього кольору, розстебнувши гудзики на грудях, щоб вона змогла вміститися у вузькій тканини. Образ красуня доповнила поясом на талії, який підкреслив ідеальну фігуру Олени. Зірка дивилася в камеру, а волосся вирішила залишити розпущеним, які пестило вітром.

Фанати нічого не змогли написати або поставити лайки, але так і хочеться підписати фото: "За секунду до.."

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