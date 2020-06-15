Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася значними формами в напівпрозорому боді
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Воскреснье - день веселощів…», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Чері позує в напівпрозорому боді на дивані, демонструючи чудову фігуру. Вбрання зірки максимально підкреслює форми моделі, тому її шанувальники буквально "розсипалися" у коментарях кумира.
«Всі погляди на…очі», «королева», «крута!», «дуже гарно виглядаєш», «вау, яка краса неймовірна», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, відома фітнес-модель Ана Чері показала, як потрібно підтримувати тіло в тонусі.
На кадрах Чері стоїть у рожевих шортиках і різнобарвному топі. Красуня доповнила образ кепкою, а сама позувала в тренажерному залі. Ана вирішила зібрати волосся у коси, щоб вони не заважали тренуванні. Дівчина показала безліч вправ, які вона використовує для підтримки форми. Тренування вийшла майже на 50 хвилин.
Фанати подивилися тренування майже 10 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"Люблю колір", "Гарна", "Який у тебе розмір", "Чудово", "Тільки для сміливих", "Розігріла апетит".
Нагадаємо, фитнес-модель Ана Чері у вузькому топі влаштувала гарячу тренування
А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ана Чері у вузькому топі влаштувала гарячу тренування
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