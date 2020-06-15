Курс валют а Україні 15 червня спровокує паніку на ринку, гривня здасть позиції долару і євро по всіх фронтах
Про це повідомляє Politeka.
Так, національний регулятор вирішив несподівано послабити позиції гривні, з-за чого та прогнеться під доларом і євро вже в перший робочий день тижня.
зокрема, по відношенню до долара Національний банк послабив гривню на тринадцять копійок, а по відношенню до євро всього на три копійки.
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Регулятор встановив курс валют на понеділок, 15 червня, на наступному рівні:
- 100 американських США – 2673,03 гривень (+0,13)
- 100 євро – 3021,19 гривень (+0,039)
До цього ми писали, що українців попередили про подорожчання долара і євро.
За словами аналітика Андрія Шевчишина, до 20 червня українська валюта по відношенню до долара може перейти в діапазон з верхньою межею у 26,9 грн/$.
Експерт попереджає, що національну валюту чекає не найкраща тиждень, і причин для цього кілька.
Як прогнозують аналітики МВФ, ВВП України скоротиться на 8,2%, що на 0,5 відсоткового пункту нижче квітневого прогнозу. Західні інвестори також прогнозують, що зовнішній борг України за пандемії збільшиться в 2020 році до 93% ВВП країни, в той час як в 2019 році він становив 78,8% ВВП.
Нагадаємо, що гривня вдарить по курсів долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних
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