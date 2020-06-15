Дуже багато моделей не люблять носити нижню білизну, вважаючи за краще давати своїм «подружкам» відпочити

Politeka.net згадала самих гарячих моделей, які забувають надягати білизну, або спеціально радують своїх шанувальників жаркими кадрами.

Українська версія Кардашьян Альона Омович не соромиться демонструвати своїх «близнят» без білизни. Модель не приховує, що вставила собі імпланти, тому її груди без ліфчика виглядають просто божественно.

Російська версія Кардашьян Анастасія Квітко теж часто носить одяг без нижньої білизни, хоч її обсяги вельми вражаючі.

Британська модель Демі Роуз, яку теж частенько порівнюють з Кардашьян, регулярно виставляє напоказ фото з оголеними грудьми. Модель не носить білизну під одяг. Ймовірно, тому що вона там зайва. Натомість вона часто фотографується у відвертій білизні.

Ельза Хоск з Victoria’s Secret хоч і не може помірятися розмірами з попередніми моделями, теж любить ходити без нижньої білизни. Її маленькі акуратні груди в таких нарядах виглядають досить спокусливо.

А ось фітнес-модель Ана Чері не одягає білизну, щоб зробити свої образи гарячіше. Особливо красиво її груди виглядають в жіночних сукнях.

Нагадаємо, що милашка Демі Роуз покрутила пишним бюстом прямо перед камерою: божественний ракурс.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ельза Хоск з Victoria’s Secret спустила штани, засвітивши прозорі трусики: «Бомба».

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