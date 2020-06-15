Погода в Україні 15 червня різко зміниться, від недавньої спеки не залишиться і сліду



Про це повідомили в прес-службі Українського гідрометцентру, передає Politeka.

«15 червня в Україні короткочасні дощі (вночі місцями), грози. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Вдень вітер буде південно-східний. На південно-сході і північному сході місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

Синоптики уточнили, що температура вночі буде близько 13-18 градусів, а вдень прогріється до 23-28 тепла. На сході ж очікується до +32 за Цельсієм.

У Києві та області, згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, від 26 до 28 тепла вдень і близько 15-17 градусів.

Також, згідно з даними синоптичного центру, Миколаївський та Кіровоградській областях буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

До цього ми повідомляли, що в Києві були побиті відразу два температурних рекорди. 10 червня був поставлений новий рекорд, який протримався 135 років. Вночі було 26,3 градуси, (на 0,3 градуса вище, ніж в 1885 році).

А в ніч на 11 червня була найтепліша ніч за останні 140 років. Температура повітря не опускалася нижче 20,6 градусів вище нуля

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