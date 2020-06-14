Популярная украинская певица Ани Лорак выскочила на сцену в слишком откровенном наряде

Так, на своей странице в Инстаграм артистка разместила отрывок из шоу-концерта "Diva", передает Politeka.net

Лорак спела один из своих хитов, нарядившись в яркий купальник. Кроме того, в пляжных костюмах выступали мужчины из ее балета, которые подхватывали певицу во время танца и носили на руках.

«Сумасшедшая 🍸 Так хочется сумасшедшего лета! Солнце, море, пляж! 🌊☀️🏖 Как проходит ваше лето? Куда хотели бы отправиться сразу после открытия границ?», - спросила Каролина у поклонников.

Фанаты неоднозначно восприняли увиденное, решив, что это слишком откровенно для сцены.

"В купальнике выступать на сцене, скоро голыми уже начнут", "Все хорошо, но в купальниках на пляж!!! Так обнажаться на сцене, зачем?!", "Не надо в купальнике выступать (((", "Почему все время в купальниках ? Комплекс ? На сцене хочется видеть артиста, а не черти что", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что бывший возлюбленный Ани Лорак Юрий Фалеса рассказал скандальные подробности из бурной молодости певицы.

Как известно, очень долгое время Фалеса состоял с Каролиной (настоящее имя Ани Лорак) в гражданском браке, пока был ее наставником. Также известно, что мужчина был старше певицы на 18 лет. Пара прожила под одной крыше около 9 лет, а познакомился Юрий Фалеса с юной Каролиной, когда ей было всего 13 лет.

Продюсер положил глаз на девочку во время песенного конкурса, когда был членом жюри. В интервью одному изданию он откровенно признался, что между ними была сумасшедшая и взаимно поглощающая любовь. Как он выразился: «Цунами любви!».

«Ани Лорак такая женщина, которой изменять нельзя – ведь это Ани Лорак!», - трепетно рассказал продюсер.

Однако сама певица верностью не отличалась. В какой-то момент она влюбилась в известного украинского футболиста Сергея Реброва, что стало причиной разрыва между супругами.

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