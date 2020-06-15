Модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кім Кардашьян, блиснула шикарними формами прямо в камеру

Зірка не соромиться демонструвати пишні груди у своєму Instagram, пише Politeka.net. В одному із сторі красуня постала у вбранні з декольте.

Одяг привернув увагу тим, що виділив головні достоїнства зірки. Здавалося, в глибокому декольте здасться найінтимніше, але відома красуня контролювала ситуацію.

Крім величезного декольте, на фото можна помітити, наскільки Гюль красива.

Зірка зробила цікавий макіяж зі стрілками на повіках. Від цього очі зірки виглядали широкими і прекрасніше.

Пухкі губи мали форму, як у ляльок барбі.

У загальному фото в сторіз було чудовим, хоча і не зібрало багато лайків, як це зазвичай буває. Красуню завжди обсипають комплементами її 222 тисяч підписників.

Нагадаємо, Гюль Бахарі позувала сидячи в прозорому боді, демонструючи неймовірні обсяги. При цьому пікантне місце дівчина вирішила прикрити ногою.

Доповнював образ гарний макіяж і ледь помітний кулон на шиї.

Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі постала в облягаючому одязі, елегантно присівши. Як можна помітити, наряд прикрашений принтом у вигляді дракона, а на обличчі у Бахарі красується чорна маска. Сам знімок зірка ніяк не підписала, проте її прихильники були в захваті.

Нагадаємо також, що Гюль Бахарі позувала у відвертій сукні з глибоким декольте, яка щільно облягає соковиту фігуру красуні.

Але родзинкою вбрання є розріз на стегні, який доходить практично до пояса і чітко демонструє, що білизна під це плаття не передбачена.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі ледве запхала неосяжні принади в міні-сукні: тканина ось-ось лусне.

А ще Politeka писала, що Гюль Бахарі справила фурор у самому безсоромне спортивному костюмі: "Шалунья".

Також Politeka повідомляла, що Гюль Бахарі зняла білизну і змусила чоловіків червоніти: "Мрія шейха".