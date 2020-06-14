На Прикарпатті сильні зливи призвели до локального потопу і руйнувань

Сильні опади призвели до того, що село Новошин в Долинському районі Івано-Франківської області буквально пішло під воду.

Дощ з грозою і градом пройшов в цьому районі ввечері 13 червня, про що повідомляли в ДСНС. Це призвело до підвищення рівня води в місцевих притоках. Повідомлялося, що на території Косівського, Долинського, Верховинського та Снятинського районів були зафіксовані випадки підтоплення житла і городів.

У свою чергу, жителі Новошина поділилися фотографіями і показали, як виглядає їхнє село після зливи. На знімках можна побачити, що вулиці населеного пункту буквально перетворилися на річки, а більшість будинків пішли під воду разом з городами і дворами.

Наголошується, що в місцевих невеликих річках різко підскочив рівень води через зливи. Це призвело до підтоплення будинків та городів.

Gepostet von Tanya Roshik am Samstag, 13. Juni 2020

Раніше ми повідомляли, що в мережі показали відео сильного граду, що випав у неділю, 7 червня, у селищі Славське Львівської області. Відповідний ролик у Facebook показав Володимир Беное. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

"2020 рік, ти не перестаєш мене дивувати", - підписав відео автор публікації.

2020 рік, ти не перестаєш мене дивувати🌨😳 #Карпати #літо2020 Gepostet von Volodymyr Beno am Montag, 8. Juni 2020

На кадрах видно, що град був дуже щедрим, він створив на землі густий покрив. Крім того, стихія пошкодила автомобілі.

Нагадаємо, сильний град раптово обрушився на Україну, літня стихія вже наробила лиха.

Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.

Також Politeka писала, що гігантський торнадо обрушився на український курорт, відео моменту удару: "Вийшов з води".