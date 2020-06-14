Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук прикрила своє тіло квітами і підкорила ніжним образом
Артистка «Жіночого Кварталу» опублікувала нове атмосферне фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На чорно-білому знімку Адамчук позує на природі під відкритим небом. Артистка вибрала для зйомки ніжну кофту з відкритими плечима і низько спущеними рукавами. При цьому зірка прикрила зону декольте великими квітами.
Адамчук щасливо посміхається на фотографії і не дивиться в камеру. Це надає знімку романтичної атмосфери.
«Іноді шлях цікавіше самої мети», - підписала фото артистка.
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Шанувальники тут же засипали зірку лайками, оцінивши її фотографію по достоїнству.
До цього ми писали, що Адамчук в сміливому образі зізналася, яке з обмежень карантину вона просто ненавидить. Артистка поділилася в своєму Інстаграм фото, на якому постала в зухвалому чорному піджаку з дуже глибоким декольте.
Адамчук постала без макіяжу, але зате прикрила обличчя чорно-білої захисною маскою з оригінальним візерунком, при цьому нижню білизну, мабуть, зірка вирішила не надягати.
"Я ненавиджу маски, особливо зараз, у спеку їх неможливо носити, але я вчуся бути свідомим громадянином) І тут на допомогу приходять @nagolovy і тепер це не тільки про борг, але і про бажання носити просто, тому що круто", - поділилася особистими переживаннями Адамчук.
Нагадаємо, ненафарбована брюнетка з "Квартал 95" одягла маску, але забула про ліфчик: "У спеку неможливо...".
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