Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук прикрила своє тіло квітами і підкорила ніжним образом

Артистка «Жіночого Кварталу» опублікувала нове атмосферне фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На чорно-білому знімку Адамчук позує на природі під відкритим небом. Артистка вибрала для зйомки ніжну кофту з відкритими плечима і низько спущеними рукавами. При цьому зірка прикрила зону декольте великими квітами.

Адамчук щасливо посміхається на фотографії і не дивиться в камеру. Це надає знімку романтичної атмосфери.

«Іноді шлях цікавіше самої мети», - підписала фото артистка.

Шанувальники тут же засипали зірку лайками, оцінивши її фотографію по достоїнству.

До цього ми писали, що Адамчук в сміливому образі зізналася, яке з обмежень карантину вона просто ненавидить. Артистка поділилася в своєму Інстаграм фото, на якому постала в зухвалому чорному піджаку з дуже глибоким декольте.



Адамчук постала без макіяжу, але зате прикрила обличчя чорно-білої захисною маскою з оригінальним візерунком, при цьому нижню білизну, мабуть, зірка вирішила не надягати.

"Я ненавиджу маски, особливо зараз, у спеку їх неможливо носити, але я вчуся бути свідомим громадянином) І тут на допомогу приходять @nagolovy і тепер це не тільки про борг, але і про бажання носити просто, тому що круто", - поділилася особистими переживаннями Адамчук.

Нагадаємо, ненафарбована брюнетка з "Квартал 95" одягла маску, але забула про ліфчик: "У спеку неможливо...".

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