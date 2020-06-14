Державний ПриватБанк відмовляє клієнтам у розірванні депозитів з поважних причин
Новий негативний відгук з'явився на тематичному порталі Мінфін.
Клієнт зазначив, що співпрацював з ПриватБанком 17 років, і тут на його сім'ю обрушилося нещастя.
"Днями в сім'ю прийшло нещастя — онкозахворювання. Терміново знадобилися гроші на лікування. Є документи, які підтверджують діагноз, де написано, що потрібно строкове і тривале лікування. На поточний момент в Приваті відкриті два невеликих депозита, які в силу обставин просив достроково їх розірвати, що б отримати свої гроші. Але керівництво Привату причину для дострокового розірвання депозиту порахували не дуже вагомою і відмовили. Мій висновок: важливий не клієнт, важливі тільки гроші клієнта", - розповів він в своєму негативному відкликання.
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За словами клієнта, інший банк з цієї ж причини повернув клієнту гроші з депозиту, на відміну від Приватбанку.
"Банк у цій ситуації без зволікань розірвав аналогічний депозит і не просто повернув гроші, виплатили навіть відсотки, що набігли, про яких я навіть не питав. Висновок: важливі не лише гроші клієнта, але і його життя і здоров'я. Спасибі банк, ціную Ваш гідний вчинок. Я Ваш новий постійний клієнт", - резюмував він на порталі Мінфін.
"Нам дуже шкода, що стався такий прикрий інцидент. Дозвольте повідомити, що дане питання було детально розглянуто нашими профільними фахівцями і по результату з Вами був проведений зворотний зв'язок, де була озвучена інформація про надання необхідних документів для оперативного вирішення ситуації. Приносимо вибачення за можливі незручності. З повагою, ПриватБанк", - відреагував на скаргу представник банку.
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