Знаменита американська світська левиця Кім Кардаш'ян розповіла про свій перший за останній час вихід в люди і підкорила відвертим образом
Як повідомляє Politeka.net, в своєму Instagram Кім розповіла про те, як сімейство Кардашьян відсвяткувало день народження колишнього чоловіка її сестри Кортні – бізнесмена Скотта Дісіка.
Судячи з фотографій, святкування пройшло відносно скромно і у сімейному колі. Так, на знімках Кім можна помітити в компанії самого іменинника, її матері Кріс Дженнер і сестер Кортні і Хлої.
У підпису до знімків Кардашьян зізналася, що це свято відбулося кілька тижнів тому і стало першим разом із початку самоізоляції, коли вона зібралася з невеликою групою людей. За її словами, з одного боку, вона відчувала себе чудово, однак з іншого їй було трохи страшно.
З такого приводу зірка вирішила продемонструвати своє ідеальне почуття стилю. Так, Кім була одягнена в світлі джинси з високою талією і короткий топ в горошок з глибоким декольте, яке робить акцент на видатних грудях красуні. Волосся Кім зібрала у високий хвіст.
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На загальному фото з іменинником Кім позує з ріжком морозива в руках.
Її сестра Хлої прийшла на свято в коротких джинсових шортах, блакитному топіку і вільній сорочці. Кортні ж з'явилася на свято свого колишнього в довгій червоній сорочці, застебнутій під саме горло, і без будь-яких ознак штанів або спідниці внизу.
Шанувальники сестричок Кардашьян буквально засипали їх компліментами.
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