Українська актриса Катерина Нікітіна, зірка студії «Квартал 95», похвалилася бездоганною фігурою в тісному топі й мінішортах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Трошки мотивації Вам в стрічку😈 Не варто чекати ПН, що б змінити своє життя! Починай тоді, коли відчуваєш, що готовий:👇🏻 Готовий змінити життя на краще!😈 Готовий займатися спортом не на пару днів, а на все життя!😈 Готовий харчуватися правильно і дотримуватися цього максимально», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Нікітіна також звернулася зі словами підтримки до своїм передплатникам, розповівши про свої зриви.

«Я впевнена що ТИ ЗМОЖЕШ!😏 Повір у себе, адже я вірю в кожного з Вас!❤️🙏🏻 НЕМАЄ НІЧОГО НЕМОЖЛИВОГО! У мене було багато зривів, і поправлений, і схуднень, і переїдання... але тим не менш, поверталася до спорту і прекрасному зовнішньому вигляду, хочете, розповім як це було?)😄», - підкреслюється в повідомленні.

Звернемо увагу, що шанувальники Нікітіної прийшли в захват від ідеальної форми кумира.

«Огогошечки», «ну взагалі потужна», «офігенно!», «який обсязі бицухи?», «пишаюся тобою!», «гармата», «я в шоці, яка ти молодець!», - пишуть вони.

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