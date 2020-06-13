Зірка перевершила сама себе!

Модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кім Кардаш'ян, показала значні форми в прозорому боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує сидячи в прозорому боді, демонструючи неймовірні обсяги. При цьому пікантне місце дівчина вирішила прикрити ногою. Доповнював образ гарний макіяж і ледь помітний кулон на шиї. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Які вигини, космос», «це якесь диво», «ульотна», «ти сама досконалість», «дуже вогненно і сексуально! Бомба!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала пишні форми в незвичайному образі

цього разу Гюль стояла в світлій сукні з відкритими плечима, рукою притримуючи бюст. Красуня, як можна помітити, зовсім забула про білизну. Бахарі зібрала волосся в хвіст і показувала себе на тлі ліжка, де можна помітити великого плюшевого ведмедя.

"Цукор і спеції. І все хороше, з цього зроблені маленькі дівчинки", - написала співачка.

"Просто захоплююча", "Яка гарна жінка", "Абсолютно красива леді", "Досконалість", "Ви гаряча", "Божевільна красуня", "Солодше цукру".

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