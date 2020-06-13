Виснажлива жара незабаром дасть українцям перепочинок

У неділю, 14 червня, в країні температура трохи знизиться. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла відомий синоптик Наталка Діденко.

За її словами, синоптична ситуація починає змінюватися.

«Вже з завтрашнього дня температура в більшості областей України становитиме +24 +29 градусів. До +30 +33 градусів ще побуде в східних областях України, а на заході країни буде, прямо скажемо, свіжо. Максимально там буде +19 +24 градуси», – наголосила синоптик.

Що стосується дощів, то атмосфера буде нестабільною практично всюди. Опади малоймовірні вдень на північно-заході країни і на сході, проте до вечора там пройдуть локальні грозові дощі.

У столиці найближчої вночі та завтра вдень очікуються локальні короткочасні дощі з грозами. Як і в більшості областей України, в Києві спаде спека, і весь наступний тиждень вона буде не дотягувати до +30.

Раніше ми писали про те, що не встигло початися літо, а спека вже поставила два рекорди. Так, 10 червня в Києві був побитий 135-річний рекорд - температура вночі стояла +26,3 °С, що на 0,3 °С вище попереднього рекордного значення в цей же день 1885 року.

А ніч на 11 червня виявилась найтеплішою за 140 років - температура не опустилася нижче +20,6 °C

Також ми розповідали, що в Міністерстві охорони здоров'я спростували поширену оману щодо китайського вірусу. Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила, що підвищення температури повітря не стане вирішальним фактором для розповсюдження зарази, як це очікувалося раніше.

Таким чином, спека, від якої вже страждають українці, ніяк не допоможе в боротьбі з вірусом.

Нагадаємо, спекотне літо розбурхалося в Україні, погода готує нове випробування.

Як повідомляла Politeka, погода знову познущається над українцями, +32 і дощі з грозами поділять країну.

Також Politeka писала, що погода влаштує українцям справжнє пекло, синоптики дали детальний прогноз.