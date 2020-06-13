На Ставропольский край в Росії обрушився потужний ураган

Шквалистий вітер з поривами до 23 метрів на секунду не тільки порвав дроти і пошкодив дахи, але і розметав по дорозі вантажні автомобілі.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Буревій зі зливою, градом і грозою накоїв чимало лиха, повиривавши з корінням дерева і залишивши людей без даху над головою.

Негода паралізувала рух на федеральній трасі "Кавказ", там утворилася багатокілометрова пробка. Було перекинуто дві фури і дев'ять автомобілів «Газель». На допомогу водіям виїхали рятувальники. На кадрах, опублікованих після дощу, видно, як по узбіччях лежить кілька вантажівок, ураган буквально забрав їх у придорожні кювети. Це сталося в 40 км від міста Мінеральні Води.

За інформацією місцевих рятувальників, вітер залишив без світла 7040 осіб, з них — 2240 дітей. Електрики немає не тільки в приватних будинках, але і на соціально-значимих об'єктах – лікарнях, відділеннях поліції.

Раніше ми писали про те, що майже місяць тому комунальне об'єднання «Київзеленбуд» показало наслідки стихійного катаклізму, який обрушився на столицю.

Вітер досягав швидкості 15-20 м/с. Шквали зламали багато дерев, а деякі і зовсім з корінням викорчували. На кадрах видно, що стовбури завалили дороги, упали на будівлі, автомобілі та паркани.

Нагадаємо, дерево впало на кіоск із продавцем в центрі Одеси.

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