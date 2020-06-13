Телеведущий и участник таких шоу как "Танці з зірками" и "Голос країни" Даниэль Салем засветился перед поклонницами в ночному клубе

Так, знаменитый артист засветился в ночном клубе во время своего отдыха в Одессе. Артист не только удивил поклонниц своим появлением, но еще и нарушением карантина.

Как известно, сегодня в сети появилось видео с открытия летней террасы бренда TTSWTRS и клуба Ibiza Beach в Одессе. Посетители нарушали правила карантина, личного пространства и масочный режим. Многие попросту были без средств индивидуальной защиты и не соблюдали безопасную дистанцию.

Отметим, модное заведение находится под открытым небом и, согласно постановлению Минздрава, поэтому оно смогло возобновить свою работу. Причем это должно было происходить при соблюдении правил: социальная дистанция, наличие средств индивидуальной защиты и одновременное пребывание не больше одного человека на пять "квардратов".

Однако на опубликованных кадрах видно, что и в клубе Ibiza, и в кофейне TTSWTRS находилось гораздо больше людей.

Ранее певицу Тину Кароль заметили с новым мужчиной, который является популярным отечественным телеведущим. Так, звезда позирует вместе с популярным телеведущим Даниелем Салемом, который вел несколько уже легендарных для Украины проектов.

Пара рассказывает о новых проектах, которые должны появиться на украинском телевидении, и призывает граждан «выбирать», что больше понравиться. При этом звезды смотрят друг на друга и улыбаются. Однако поклонники Кароль остались без возможности что-либо сказать – кадры были выброшены в Сторис.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

Также Politeka писала, что Тина Кароль взбудоражила своей красотой в воздушном платье