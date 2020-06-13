Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком переможниця проекту Даша Ульянова похвалилася жарким відпочинком

Після перемоги на шоу і розставання з чоловіком, який "зрадив" Даші під час зйомок, дівчина вирішила зайнятися собою, провести власний марафон, а також відпочити по повній програмі в Одесі, передає Сегодня.

цього разу Даша показала, як веселиться в банному хаталике на терасі під час відпочинку в Одесі. Також вона розповіла про свої емоції з приводу відпочинку. Щаслива дівчина позувала в природному вигляді за столиком з безліччю смачних страв.

«Одеса ♥️ Ну що ж за чудове місто. Так рада зараз тут перебувати, абстрагуватися від буденності і набратися сил від такої особливої атмосфери, сонця, моря... Зараз кордони закриті, але це не привід сумувати. Тому що, з іншого боку, дана ситуація дозволяє пізнавати рідну країну. Адже, у нас так гарно і колоритно 😍 Ну що ж, здавайте ваші улюблені місця в Києві? Куди рекомендуєте поїхати? 👇🏽», - написала Даша.

Шанувальники тут же відреагували:

«Запитай у Макса 😻», «Аркадія,Центр Одеси 😍🔥», «коли така приємна, мила красуня там відпочиває, я думаю місто розквітає ще більше і дарує своїм відвідувачам море сонця і позитиву❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Даша - ти прекрасна!!!!!💣💣💣💣💣 Головне не перегріватися на сонці🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪», «Краса😍», «Санжейские схили 😍», «Шикарне фото 🌹ви його прикраса 😍», «А з ким же ви там?», «Даша ну так красиво😍😻❤️».

Раніше Даша, вчора признавшаяся, що закохана, розповіла є на проекті сценарій. Багато телеглядачі не вірять, що учасниці поводяться відверто, часом їх навіть звинувачують в награності, адже дівчата виглядають скуто, наче вперше грають свою непевну роль.

А ось Даша підкреслила, що на проекті сценарію все ж немає. Всі події відбуваються природним чином. Після декількох тижнів дівчата просто звикають до камер і взагалі не звертають на техніку ніякої уваги.

"Це ж реаліті-шоу. Ми ж там не всі актори. Ніякого сценарію немає. Тут і зараз реагуєш. Ось ситуація – ось твоя реакція. Стоп камера і нас розводять з холостяком. Спілкування з ним відбувається виключно в кадрі. Немає такого, що ми спілкуємося поза кадром", – розповіла дівчина в інтерв'ю програмі TrueStory на YouTube-каналі.

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