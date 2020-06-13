Модель Демі Роуз показала бекстейдж-кадр зі зйомок в напівпрозорій рожевій білизні

В цей раз Демі вирішила похвалитися превью-фото, зробленим під час її чергових пікантних схемок в одній білизні, яке ледве прикривало її гідність. Дівчина виглядала дуже жарко і стильно, що відразу ж відзначили її фанати, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз молода модель блиснула формами в модному білизну прямо на ліжку прямо перед об'єктивом. Щоб підкреслити фігуру особливим чином, дівчина навіть підняла лямки білизни вище, як би роблячи акцент на стегнах.

«Ох, як ти чудово виглядаєш», «Вау, ця дівчина дуже красива», « Я люблю тебе», «Виглядаєш приголомшливо», «Consese колір троянда мммм», «Моя прекрасна дружина демі», «Трояндочка з шипами», «Ти не можеш втекти від переваги людини, чувак 😏, напевно без розуму від Демі», - написали шанувальники.

Раніше ми повідомляли, що дівчині вдалося в черговий раз підкреслити свої ідеальні вигини досить крихітним купальником, тому шанувальники тут же написали безліч коментарів на адресу молодої моделі, деякі навіть порадили іншим "тримати свої щелепи", адже форми знаменитості виглядають неймовірно.

Варто відзначити, що раніше дівчина розповідала, що в основі її фігури лежать: гени, до біса важка робота над собою і регулярні заняття в тренажерному залі, а також добре збалансоване харчування.

Її тренер також розповідав, що дівчина тренується до п'яти разів на тиждень залежно від графіка роботи. А що стосується пишних форм зірки, то досвідчені фахівці заявляють, що, як би ви не старалися, отримати такі форми природним шляхом неможливо. Тут явно присутня пластика і дуже гарна.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".