34-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" Марта Адамчук потрясла сміливим вбранням і зізнанням, що вона ненавидить

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалому темному піджаці з мега відвертим декольте.

Ненафарбована Марта прикрила обличчя чорно-білою захисною маскою з оригінальним візерунком, зате нижню білизну, мабуть, вирішила не надягати. Артистка без ліфчика спокусила ніжними лініями.

"Я ненавиджу маски, особливо зараз, у спеку їх неможливо носити, але я вчуся бути свідомим громадянином) І тут на допомогу приходять @nagolovy і тепер це не тільки про обов'язок, але і про бажання носити просто, тому що круто🖤", - поділилася особистими переживаннями Адамчук.

Користувачі встигли оцінити її "карантинний" лук: "Так досить ГАРНО виглядає👌📸".

Раніше ми повідомляли, Марта розповіла про емоції, які відчула під час арт-терапії. Дівчина писала картину і насолоджувалася музикою і товариством інших дам на занятті.

Брюнетка з'явилася в чорній вузькій кофтині з глибоким вирізом на спині. Помітно, що на ній немає нижньої білизни, що, безумовно, додає пікантності її образу. Також Марта спокусила округлостями в джинсах з високою талією, які ідеально сіли на ній.

"Ой ... навіть не знаю, з чого почати) Сьогоднішній день для такого скептика, як я, став несподіваним. Я не дуже вірила у всілякі арт-терапії... А ще звісно, я взагалі не художник... Головне, що сьогодні відбулося - це натхнення...", - написала артистка під кадрами.

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