Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як веселиться з подружкою моделлю на пляжі

Дівчина епатує публіку кожен день, вихваляючись своїми формами в купальниках і нижній білизні без якого-небудь сорому і скромності. При цьому Кайлі часто показує, як веселиться без дитини і свого возлюленного. Дівчина вважає за краще проводити час з подругами на пляжі або у басейну, пише Politeka.net.

Так, на новому кадрі Кайлі позувала в модному купальнику з кольоровим принтом на білому фоні і такого ж яскравого відтінку парео, яка пов'язала собі на стегна. Знаманитость при цьому без зайвої скромності похвалилася формами подружки, на тлі якої навіть здалася шанувальникам більш худий.

«фатальні красуні», « Я і ти, коли ми підберемо відповідні купальники для пляжної поїздки, LOL @_mariarodriguez», «епічний відок», «Мені подобається, що твої фотографії – мистецтво», «Я помітив, що ви завжди маєте потребу в захисному ковдрі = це означає, що вам завжди потрібно мати з собою BFF, який завжди у вас під стегном», «Чорт візьми, ми так хотіли б, щоб ваш одяг була мокрою!».

Зазначимо, модель підкорює кадрами в Instagram різними образами і стильними заходами. Нещодавно вона вирішила поділитися яскравим кадром в неоновому кольорі і позуючи в незвичайному білизна яскраво-жовтого кислотного відтінку.

Так, знаменитість блиснула формами в прозорому рожевому халатику, з ніжно-рожевими волоссям (дівчина часто змінює образи за допомогою перук), а також незвичайним мереживною білизною яскравого кольору. При цьому зірка із задоволенням засвітила струнку фігуру, деякі фанати були так захоплені, що несдержались, назвавши знаменитість "неоновим демоном", натякаючи на зухвале преображення.

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