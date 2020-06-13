Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком переможниця проекту Даша Ульянова розповіла, чи насправді у проекту є сценарій

Як відомо, шоу завершилося оглушливої перемогою Даші і епічним розривом відносин на пост-шоу з Максом Михайлюком через його зради. Після завершення проекту, Даша вирішила зайнятися собою, своїм життям, щоб пережити розрив і навіть провести марафон, так як вона майстер спорту з гімнастики. Тим не менш, не забуває дівчина зрідка давати інтерв'ю, розкриваючи пікантні деталі зі зйомок, передає Сегодня.

Так, Даша, вчора признавшаяся, що закохана, розповіла є на проекті сценарій. Багато телеглядачі не вірять, що учасниці поводяться відверто, часом їх навіть звинувачують в награності, адже дівчата виглядають скуто, наче вперше грають свою непевну роль.

А ось Даша підкреслила, що на проекті сценарію все ж немає. Всі події відбуваються природним чином. Після декількох тижнів дівчата просто звикають до камер і взагалі не звертають на техніку ніякої уваги.

"Це ж реаліті-шоу. Ми ж там не всі актори. Ніякого сценарію немає. Тут і зараз реагуєш. Ось ситуація – ось твоя реакція. Стоп камера і нас розводять з холостяком. Спілкування з ним відбувається виключно в кадрі. Немає такого, що ми спілкуємося поза кадром", – розповіла дівчина в інтерв'ю програмі TrueStory на YouTube-каналі.

Так, нещодавно дівчина дала інтерв'ю програмі TrueStory на ютуб-каналі, під час якого розповіла, що зараз вона закохана.

«Да. Мені стало легше, я видихнула після цього всього. Під час карантину не вийшло побудувати стосунки, я дуже переживала за це. Зараз я відчуваю любов до себе», – наголосила досить делікатно дівчину.

Також вона зазначила, що зараз вона купається в любові, у любові прихильників чоловічої статі в тому числі. Тепер чоловіки почали активніше звертати на неї увагу і балувати її компліментами.

"Відносин після проекту не було, ми навіть не дали їм такого шансу. Можливо, з часом щось зміниться. Я не виключаю такої можливості. На пост-шоу я вже говорила, що незважаючи на ситуацію, яка сталася, це не скасовує того, що сталося. Він мені сподобався. У мене були почуття до нього. Це кільце – пам'ять про те, що між нами було, тому поки його знімати я не готова", – розповіла Даша.

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