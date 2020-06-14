Анфіса Чехова, Емілі Ратаковскі, Анастасія Волочкова та інші зірки показали, як релаксують

На першому фото позує Анфіса Чехова. красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в шовковій темно-синій піжамі з квітковим принтом. Знаменитість сіла на ліжку в позі "лотоса", озброївшись келихом алкогольного напою. Чехова з посмішкою на обличчі показала, як роздивляється журнал з фотографіями моделей з оголеними грудьми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінкb знаменитостей.

На другому знімку показує себе Емілі Ратаковскі. На знімку зірка позувала в короткій сукні, ймовірно без білизни. Вирізи з боків були досить відвертими. Наряд підкреслив принади артистки, зокрема, її груди, тонку талію і пишні стегна. Красу зірки підкреслили чорні стрілки на повіках і помада коричневого відтінку. В руках Емі тримала келих з вином, вона дивилася вдалину або опускала очі.

Замикає трійку Анастасія Волочкова. На знімках, якими поділилася зірка, зображено дві руки: Анастасії і якогось чоловіка. Вони тримають у руках келихи з вином. Видно, що кавалер Волочкової не молодий, так як його рука видає його вік.

На наступного фото Анна Кошмал. На фото Кошмал сидить у джинсах і футболці в лівому нижньому кутку. Вона в руках тримає келих з напоєм. Вище Євгенії можна побачити і зірку "Кріпачки" - Наталію Денисенко. Красуня скорчила гримасу і поставила келих на голову. Актриса була одягнена в штани і білу блузку. Також на фото присутні ще п'ять дівчат, які посміхалися і позували для кадру.

Заключає топ Оля Цибульська. На кадрах Цибульська постала в довгій сукні з великими розрізами по боках. Можна було помітити, що красуня не одягла білизни. Зірка позувала біля вікна, тримаючи в руках келих з напоєм.

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