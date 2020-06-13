Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила відео

Як повідомляє Politeka.net, маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Дівчина постійно розміщує знімки і відео під якими з'являється безліч захоплених коментарів. В цей раз вона потішила користувачів мережі спокусливим фото в незвичайному вбранні.

Сьюзі є великою прихильницею Ліонеля Мессі, що дуже не подобається його дружині Антонеллі Рокуццо. Дійшло до того, що Кортез набила тату з прізвищем Лео на лівій сідниці і його обличчя у себе на животі. Крім того, на своїй сторінці в Instagram Кортез неодноразово доводила своє небайдуже ставлення до "Барселони", постя знімки в їх фірмовій футболці. Кілька годин тому вона знову нагадала, що обожнює іспанську футбольну команду.

Так, дівчина позувала у фанатському топіку клубу "Барселона". На її обличчі яскравий макіяж: стрілки, чорні тіні і рожевий блиск на губах. Волосся распущене по плечах, а на губах сяє лагідна усмішка.

В коментарях підписники моделі завалили її компліментами і відзначили, що вона найкраща футбольна фанатка у світі.

"Карколомна мадмуазель", "Краща фанатка", "Неймовірної краси дівчина, ви приклад для подорожчання, ви краса націй", "Красуня рулить!", "Дуже подобається цей образ", "А ти дуже красива! Сьюзі ти просто бомба", "Вогонь".

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