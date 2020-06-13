Незадоволена клієнтка ПриватБанку поскаржилася на блокування картки

Про що трапилося вона розповіла на порталі Мінфін.

За словами потерпілої, все сталося після операцій в інтернеті.



"Оформляла платіж через інтернет. Служба безпеки вирішила, що операція пов'язана з шахрайством і потрібно додаткове підтвердження телефоном. Зателефонував оператор, я відповіла на всі питання, отримала відповідь чекайте 5 хвилин на проведення операції. А через 5 секунд приходить смс на Вайбер про блокування картки та видалення номера телефону бази. Для того щоб підтвердити номер телефону необхідно було йти до банкомату, і вводити номер. А для розблокування дві години спілкувалися з онлайн підтримкою, але так питання і не зважився. На карті мої особисті кошти, а не кредитні", - повідомила обурена дівчина.

Також вона поскаржилася на сервіс банку.

"І найсмішніше, що я є учасником клубу Gold де зобов'язані вирішувати мої запитання цілодобово. Але у них лише 2 варіанти відповіді:

Карта заблокована для збереження ваших грошей від шахрайства (без основи)

Вибачте за незручності, але вам потрібно прийди на відділення для розблокування.", - зазначила дівчина.

Варто відзначити, що представник банку поки не відповіли на дану скаргу, але у коментарях користувачі їй повідомили, що для блокування карти "були підстави".

Відомо, що це не перший інцидент, пов'язаний з блокуванням карт.

Раніше клієнти обурилися, що на вихідних, коли все закрито, раптово блокуються картки з коштами на дітей.

Скаргу на дії ПриватБанку опублікували на сайті "Мінфіну".

За словами обуреної українки, її "забули" повідомити про те, що карта, на яку надходять аліменти на дитину, буде заблокована.

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