Відома модель Кайлі Дженнер показала незвичайний образ
На фото красуня показує себе в обтягує кофті з забарвленням змії. Кайлі вирішила залишити волосся розпущеним, а сама позувала досить близько перед об'єктивом камери, дозволяючи знімати по пояс. На другому фото Дженнер взялася руками за волосся, роблячи кадр більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше шести мільйонів лайків і написали безліч коментарів:
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"Моя королева виглядає приголомшливо", "Прекрасна", "Добре виглядаєш", "Хто-небудь тобі вже казав, що ти красива? я думаю, тисячі людей. Я повторюю це", "Чарівна".
Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала ніжний домашній кадр в одній білизні.
Дівчина любить дивувати кадрами зі зйомок, модних фотосесій та прев'ю-фото з реклами, в якій безпосередньо бере участь. В цей раз Кайлі вирішила захопити фігурою, позуючи в білосніжній постелі в одному напівпрозорій білизні.
Повідомлялося, що Кайлі Дженнер показала, як веселиться з гарячою подружкою в басейні.
Знаменитість не соромиться свого способу життя, любить розважатися на вечірках і часто вражає аудиторію кадрами із відпочинку, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. В цей раз Кайлі показала знімок, на якому в модному купальнику повеселилася з близькою подругою прямо в басейні.
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